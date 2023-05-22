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Финляндия расторгла долгосрочный контракт с "Газпромом"

Фото: Финская Gasum расторгла контракт с "Газпромом" (gasum.com)
Автор: Александр Белоус

Финская государственная оптовая газовая компания Gasum заявила, что расторгла контракт на покупку природного газа у "Газпром экспорта" по трубопроводам из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Газпром" прекратил поставки природного газа по трубопроводу компании Gasum в мае 2022 года из-за спора о платежах, и обе стороны вели переговоры по урегулированию этого вопроса.

"Газпром" потребовал, чтобы европейские страны платили за поставки российского газа в рублях из-за санкций, введенных в связи с вторжением Москвы в Украину, но Финляндия отказалась.

Арбитражная коллегия в ноябре прошлого года постановила, что Gasum не обязана платить в рублях, но присудила обеим сторонам провести переговоры для урегулирования ситуации.

"Стороны не смогли урегулировать ситуацию в срок, определенный арбитражным судом, в связи с чем Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа", - говорится в сообщении финской компании.

Прекращение касается только поставок по трубопроводу "Долгосрочный контракт Gasum на поставку СПГ с "Газпром экспортом" остается в силе", - заявили в финской компании.

Напомним, Россия прекратила поставки газа в несколько стран Восточной Европы весной 2022 года после того, как они отказались платить в рублях.

По итогам 2022 года Москва фактически потеряла газовый рынок ЕС, и в Брюсселе не планируют возобновлять закупки с территории России.

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ГазпромФинляндия