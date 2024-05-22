Финляндия о решении РФ "изменить" границу: внесение путаницы - это еще и гибридное влияние

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндия Элина Валтонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Twitter.

"Мы предполагаем, что Россия, как участник Конвенции, будет действовать соответствующим образом. Следует помнить, что внесение путаницы - это еще и гибридное влияние. Финляндию это не смутит", - подчеркнула Валтонен.

Министр напомнила, что конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в том числе об их пересмотре.

"По сообщениям СМИ, Россия может пересмотреть определение морских зон в Финском заливе. Министерство иностранных дел выясняет детали", - заявила она.

Россия решила "отодвинуть" границу в Балтийском море

Накануне стало известно, что Минобороны РФ подготовило постановлению, согласно которому Москва в одностороннем порядке "изменит" морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

Россия может напасть на страны Балтии

Вторжение России в Украину заставило страны Запада всерьез задуматься о возможности нападения РФ на членов НАТО. В числе потенциальных целей многие эксперты называют страны Балтии: Литву, Латвию и Эстонию.

Недавно заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что РФ может захватить страны Балтии за семь дней. Он также предположил, что реакция НАТО на такое нападение будет более длительной.

Страны Балтии уже давно чувствуют себя уязвимыми перед лицом российской агрессии. Они неоднократно заявляли о необходимости усилить присутствие НАТО в регионе, что, в свою очередь, и сделал Североатлантический альянс.

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