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Финляндия решила больше не публиковать статистику COVID-больных

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Хельсинки, Вторник 28 сентября 2021 20:20
Финляндия решила больше не публиковать статистику COVID-больных Фото: Финляндия решила больше не публиковать статистику COVID-больных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министерство здравоохранения и благосостояния Финляндии принял решение больше не публиковать статистику о новых случаях коронавируса. С четверга, 30 сентября, мониторинг будет сосредоточен на прогрессе в вакцинации и количестве госпитализаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MTV Uutiset.

На сайте Минздрава будет публиковаться информация, связанная с коронавирусом, которая наилучшим образом отражает текущее состояние эпидемии.

"Это происходит на фоне увеличения числа привитых людей и обновленной гибридной стратегии, утвержденной правительством в начале сентября", - заявил директор Департамента здоровья Финляндии Мика Салминен.

Кроме того, департамент не будет оценивать региональную ситуацию по связанным с коронавирусом случаям.

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