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Фінляндія вирішила більше не публікувати статистику COVID-хворих

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Гельсінкі, Вівторок 28 вересня 2021 20:20
Фінляндія вирішила більше не публікувати статистику COVID-хворих Фото: Фінляндія вирішила більше не публікувати статистику COVID-хворих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство охорони здоров'я і добробуту Фінляндії прийняв рішення більше не публікувати статистику про нові випадки коронавірусу. З четверга, 30 вересня, моніторинг буде зосереджений на прогресі у вакцинації та кількості госпіталізацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MTV Uutiset.

На сайті МОЗ буде публікуватися інформація, пов'язана з коронавірусом, яка найкращим чином відображає поточний стан епідемії.

"Це відбувається на тлі збільшення числа щеплених людей і оновленої гібридної стратегії, затвердженої урядом на початку вересня", - заявив директор Департаменту здоров'я Фінляндії Міка Салмінен.

Крім того, департамент не оцінюватиме регіональну ситуацію щодо пов'язаних з коронавірусом випадків.

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