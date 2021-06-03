Финляндия продлила ограничения на границе до 27 июня из-за мутации коронавируса

Правительство Финляндии продлило введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения на границе до 27 июня. Такое решение власти приняли для того, чтобы помешать распространению мутаций коронавируса.

"Пандемия коронавируса продолжается и достаточные меры для снятия ограничений еще не приняты. Таким образом, для предотвращения распространения новых мутаций коронавируса, внутренний пограничный контроль и ограничения на границе будут продолжены до 27 июня", - говорится в сообщении правительства.

Решение вступает в силу с 7 июня.

Финляндия весной 2020 года закрывала границы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Осенью правительство разрешило въезд в страну без обязательной самоизоляции из стран, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.