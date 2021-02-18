Финляндия продлила ограничения на границе до 18 марта

Финляндия продлевает введенные из-за пандемии ограничения на границе до 18 марта. Такое решение власти приняли для того, чтобы помешать распространению коронавируса.

"Пандемия продолжается. В связи с этим необходимо продлить действующие ограничения до 18 марта, в том числе для предотвращения распространения новых мутаций коронавируса", - говорится в сообщении правительства.

Отметим, с 19 марта по 13 мая 2020 года Финляндия закрывала границы. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, число случаев заражения в которых не превышает 25 на 100 тысяч жителей в последние две недели.