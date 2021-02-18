UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Финляндия продлила ограничения на границе до 18 марта

Автор: Андрей Козловский

Финляндия продлевает введенные из-за пандемии ограничения на границе до 18 марта. Такое решение власти приняли для того, чтобы помешать распространению коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба финского правительства.

"Пандемия продолжается. В связи с этим необходимо продлить действующие ограничения до 18 марта, в том числе для предотвращения распространения новых мутаций коронавируса", - говорится в сообщении правительства.

Отметим, с 19 марта по 13 мая 2020 года Финляндия закрывала границы. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, число случаев заражения в которых не превышает 25 на 100 тысяч жителей в последние две недели.

Напомним, в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса, который получил маркировку Fin-796H. Данная мутация вируса содержит в себе свойства и британского, и южноафриканского штаммов.

Также РБК-Украина писало, что глава Министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что немецкое правительство рассматривает возможность прекращения международных авиаперевозок, чтобы остановить распространение новых штаммов коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Финляндия
Читайте также
В Финляндии выявили новую мутацию COVID: имеет свойства сразу нескольких штаммов
Финляндия будет рекомендовать COVID-вакцину AstraZeneca для пожилых людей
Прогноз погоды