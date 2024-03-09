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Фінляндія приєднається до коаліції із захисту судноплавства у Червоному морі

Фото: Фінляндія приєднається до захисту судноплавства у Червоному морі (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Збройні сили Фінляндії приєднаються до міжнародної операції із захисту цивільних судів від хуситів у Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Відповідне рішення було ухвалено на спільному засіданні президента Фінляндії Александера Стубба та комітету міністрів з питань зовнішньої та безпекової політики.

Зазначається, що на цьому етапі максимум сім фінських військових приєднаються до міжнародної операції. Усі вони виконуватимуть різноманітні завдання на посадах в оперативному штабі. До їхніх завдань входитиме забезпечення безпеки судноплавства в регіоні.

Що передувало

У лютому Європейський Союз розпочав військово-морську місію у Червоному морі під назвою Eunavfor Aspides для захисту судноплавства у цьому регіоні.

Учора, 8 березня, стало відомо, що Нідерланди направлять до Червоного моря фрегат Zr. Ms. Tromp з 200 військовослужбовцями для захисту цивільного судноплавства та приєднаються до ініціативи ЄС. Офіційне рішення про відправку корабля уряд країни має оголосити сьогодні.

Також 3 березня стало відомо, що італійський корабель Caio Duilio розпочав захист торгових шляхів від повітряних атак єменських хуситів. Того ж дня корабель військово-морських сил Італії збив безпілотник, який наближався до судна у Червоному морі.

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ЄменФінляндія