Финляндия прекратила продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии

Иллюстративное фото (twitter.com/FinnishFlags)

Приостановка поставок связана с соблюдением прав человека в странах и гуманитарной ситуации в Йемене

Власти Финляндии приняли решение прекратить экспорт оружия в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

В Министерстве иностранных дел Финляндии заявили, что был рассмотрен вопрос экспорта оружия правительством страны.

"В нынешней ситуации нет предпосылок для новых разрешений на экспорт оружия в Саудовскую Аравию или Объединенные Арабские Эмираты. При обсуждении этого вопроса особенно учитывалась тревожная гуманитарная ситуация в Йемене", - заявили в МИД Финляндии.

Также они подчеркнули, что Финляндия придерживается критериев Евросоюза по оружейному экспорту и обращает внимание на соблюдение прав в стране, куда должно экспортироваться оружие.

Напомним, Германия полностью прекращает экспорт оружия в Саудовскую Аравию. По словам представителя министерства экономики Германии Филиппа Джорница, немецкое правительство работает со всеми владельцами разрешения на продажу оружия, поэтому экспорт в Саудовскую Аравию прекращен полностью.