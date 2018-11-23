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Финляндия прекратила продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии

Новости » Политика    23.11.2018 - 05:27
Финляндия прекратила продажу оружия ОАЭ и Саудовской Аравии
Иллюстративное фото (twitter.com/FinnishFlags)

Приостановка поставок связана с соблюдением прав человека в странах и гуманитарной ситуации в Йемене

Власти Финляндии приняли решение прекратить экспорт оружия в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

В Министерстве иностранных дел Финляндии заявили, что был рассмотрен вопрос экспорта оружия правительством страны.

"В нынешней ситуации нет предпосылок для новых разрешений на экспорт оружия в Саудовскую Аравию или Объединенные Арабские Эмираты. При обсуждении этого вопроса особенно учитывалась тревожная гуманитарная ситуация в Йемене", - заявили в МИД Финляндии.

Также они подчеркнули, что Финляндия придерживается критериев Евросоюза по оружейному экспорту и обращает внимание на соблюдение прав в стране, куда должно экспортироваться оружие.

Напомним, Германия полностью прекращает экспорт оружия в Саудовскую Аравию. По словам представителя министерства экономики Германии Филиппа Джорница, немецкое правительство работает со всеми владельцами разрешения на продажу оружия, поэтому экспорт в Саудовскую Аравию прекращен полностью.

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Новости Украины Объединенные Арабские ЭмиратыСаудовская АравияФинляндия
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