Фінляндія припинила продаж зброї ОАЕ і Саудівській Аравії

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Припинення постачань пов'язане з дотриманням прав людини в країнах та гуманітарної ситуації в Ємені

Влада Фінляндії ухвалила рішення припинити експорт зброї в Об'єднані Арабські Емірати й Саудівську Аравію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило, що було розглянуто питання експорту зброї урядом країни.

"У нинішній ситуації немає передумов для нових дозволів на експорт зброї в Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. При обговоренні цього питання особливо враховувалася тривожна гуманітарна ситуація в Ємені", - заявили в МЗС Фінляндії.

Також вони підкреслили, що Фінляндія дотримується критеріїв Євросоюзу щодо збройного експорту та звертає увагу на дотримання прав в країні, куди має експортуватися зброя.

Нагадаємо, Німеччина повністю припиняє експорт зброї до Саудівської Аравії. За словами представника міністерства економіки Німеччини Філіпа Джорница, німецький уряд працює з усіма власниками дозволу на продаж зброї, тому експорт в Саудівську Аравію припинено повністю.