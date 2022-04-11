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Финляндия прекратила почтовое сообщение с Россией и Беларусью

Фото: финская почта больше не работает с Россией и Беларусью (posti.fi)
Автор: Сергей Новиков

С 11 апреля Финляндия прекратила почтовое сообщение с Россией и Беларусью. Письма и посылки временно не будут доставлять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного оператора Posti.

"С 11 апреля 2022 года Posti приостанавливает всю доставку писем и посылок между Финляндией и Россией, а также между Финляндией и Беларусью до дальнейшего уведомления, исходя из исключительных обстоятельств в соответствии с соглашениями Всемирного почтового союза", - говорится в сообщении.

Посылки, которые попадают под запрет, возвращаются отправителям. До этого Posti приостановил доставку экспресс-писем в Россию и Беларусь.

Напомним, ранее финский премьер Санна Марин заявила о готовности ввести энергетические санкции против России, и рост цен на электричество не станет проблемой.

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