Финляндия прекратила почтовое сообщение с Россией и Беларусью
С 11 апреля Финляндия прекратила почтовое сообщение с Россией и Беларусью. Письма и посылки временно не будут доставлять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного оператора Posti.
"С 11 апреля 2022 года Posti приостанавливает всю доставку писем и посылок между Финляндией и Россией, а также между Финляндией и Беларусью до дальнейшего уведомления, исходя из исключительных обстоятельств в соответствии с соглашениями Всемирного почтового союза", - говорится в сообщении.
Посылки, которые попадают под запрет, возвращаются отправителям. До этого Posti приостановил доставку экспресс-писем в Россию и Беларусь.
Напомним, ранее финский премьер Санна Марин заявила о готовности ввести энергетические санкции против России, и рост цен на электричество не станет проблемой.
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