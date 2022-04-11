ru ua
Пн, 11 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Финляндия прекратила почтовое сообщение с Россией и Беларусью

Новина українською →
Хельсинки, Понедельник 11 апреля 2022 11:59
Финляндия прекратила почтовое сообщение с Россией и Беларусью Фото: финская почта больше не работает с Россией и Беларусью (posti.fi)
Автор: Сергей Новиков

С 11 апреля Финляндия прекратила почтовое сообщение с Россией и Беларусью. Письма и посылки временно не будут доставлять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного оператора Posti.

"С 11 апреля 2022 года Posti приостанавливает всю доставку писем и посылок между Финляндией и Россией, а также между Финляндией и Беларусью до дальнейшего уведомления, исходя из исключительных обстоятельств в соответствии с соглашениями Всемирного почтового союза", - говорится в сообщении.

Посылки, которые попадают под запрет, возвращаются отправителям. До этого Posti приостановил доставку экспресс-писем в Россию и Беларусь.

Напомним, ранее финский премьер Санна Марин заявила о готовности ввести энергетические санкции против России, и рост цен на электричество не станет проблемой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Финляндия
NEWS
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Битва за Донбасс. Почему бои на востоке могут решить исход всей войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Донбасс. Почему бои на востоке могут решить исход всей войны