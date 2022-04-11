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Фінляндія припинила поштове сполучення з Росією і Білоруссю

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Гельсінкі, Понеділок 11 квітня 2022 11:59
Фінляндія припинила поштове сполучення з Росією і Білоруссю Фото: aінська пошта більше не працює з Росією і Білоруссю (posti.fi)
Автор: Сергей Новиков

З 11 rвітня Фінляндія припинила поштове сполучення з Росією та Білоруссю. Листи і посилки тимчасово не будуть доставляти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного оператора Posti.

"З 11 квітня 2022 року Posti призупиняє всю доставку листів і посилок між Фінляндією і Росією, а також між Фінляндією і Білоруссю до подальшого повідомлення, виходячи з виняткових обставин відповідно до угод Всесвітнього поштового союзу", - йдеться в повідомленні.

Посилки, які потрапляють під заборону, повертаються відправникам. До цього Posti призупинив доставку експрес-листів в Росію і Білорусь.

Нагадаємо, раніше фінський прем'єр Санна Марін заявила про готовність запровадити енергетичні санкції проти Росії, і зростання цін на електрику не стане проблемою.

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