Фінляндія припинила поштове сполучення з Росією і Білоруссю

З 11 rвітня Фінляндія припинила поштове сполучення з Росією та Білоруссю. Листи і посилки тимчасово не будуть доставляти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного оператора Posti .

"З 11 квітня 2022 року Posti призупиняє всю доставку листів і посилок між Фінляндією і Росією, а також між Фінляндією і Білоруссю до подальшого повідомлення, виходячи з виняткових обставин відповідно до угод Всесвітнього поштового союзу", - йдеться в повідомленні.

Посилки, які потрапляють під заборону, повертаються відправникам. До цього Posti призупинив доставку експрес-листів в Росію і Білорусь.