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Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Фото: Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Финляндия предоставит новый пакет военный помощи Украине. Сегодня соответствующее решение одобрил президент страны Саули Ниинисте по предложению правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Финляндии.

В ведомстве подчеркнули, что не будут раскрывать информацию о содержании, способе доставки и графике оказания помощи. Эти меры будут соблюдены, чтобы гарантировать доставку военной помощи Украине.

"Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжим нашу помощь: мы отправим новый пакет оборонного оборудования", - заявила министр обороны Антти Кайкконен.

Напомним, Черногория также решила предоставить Украине дополнительную военную помощь.

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