Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Финляндия предоставит новый пакет военный помощи Украине. Сегодня соответствующее решение одобрил президент страны Саули Ниинисте по предложению правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Финляндии.
В ведомстве подчеркнули, что не будут раскрывать информацию о содержании, способе доставки и графике оказания помощи. Эти меры будут соблюдены, чтобы гарантировать доставку военной помощи Украине.
"Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжим нашу помощь: мы отправим новый пакет оборонного оборудования", - заявила министр обороны Антти Кайкконен.