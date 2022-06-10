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Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги

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Гельсінкі, П'ятниця 10 червня 2022 13:05
Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги Фото: Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Фінляндія надасть новий пакет військової допомоги Україні. Сьогодні відповідне рішення схвалив президент країни Саулі Нііністе за пропозицією уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Фінляндії.

У відомстві підкреслили, що не розкриватимуть інформацію про зміст, спосіб доставки та графік надання допомоги. Ці заходи будуть дотримані, щоб гарантувати доставку військової допомоги Україні.

"Фінляндія не забуде Україну і українців. Ми продовжимо нашу допомогу: ми відправимо новий пакет оборонного обладнання", - заявила міністр оборони Антті Кайкконен.

Нагадаємо, Чорногорія також вирішила надати Україні додаткову військову допомогу.

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