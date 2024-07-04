Фінляндія посилить правила в'їзду в країну з 1 вересня

Зазначається, що закон про іноземців буде визначати кожну ситуацію, в якій необхідно відмовити у видачі посвідки на проживання, включно з наданням неправдивої інформації, нелегальним перебуванням, нелегальною роботою у Фінляндії та шлюбом за розрахунком.

Як уточнили у МВС Фінляндії, наявні положення допускають різне тлумачення, а у новому законі вони будуть замінені новими, більш конкретними нормами. Зокрема, буде у законі про іноземців буде прописана кожна ситуація, за якої у видачі посвідки на проживання має бути відмовлено, включно з наданням неправдивої інформації, нелегальним перебуванням, нелегальною роботою у Фінляндії та шлюбом за розрахунком.

Там вважають, що такі поправки покладуть край практиці переходу від процедури розгляду клопотання про надання притулку до клопотання про трудову імміграцію для отримання посвідки на проживання.

Водночас претенденти на міжнародний захист або особи, чиє клопотання було відхилено, більше не зможуть отримати посвідку на проживання на підставі роботи, самозайнятості або навчання. Це дасть змогу запобігти випадкам, коли заявник просить притулку з єдиною метою знайти роботу або навчатися у Фінляндії.

Реформа сприятиме досягненню мети урядової програми зі сприяння швидкому виїзду тих, кому було відмовлено в притулку.

Зміни входили в урядову програму прем'єр-міністра Петтері Орпо для посилення імміграційної політики. Президент Фінляндії Александр Стубб формально затвердить ці положення 5 липня.

Конфіскація майна росіян у Фінляндії

Раніше міністр юстиції Фінляндії Ліна Мері висловила підтримку ідеї конфіскації майна у росіян. Вона заявила, що уряд має намір спростити процес конфіскації квартир, що належать росіянам. Вирішення цього питання планується на середину 2024 року.

А вже у червні цього року стало відомо, що уряд Фінляндії змінить своє законодавство для того, щоб мати змогу конфіскувати квартири у росіян, які не сплачують внески. Завтра президент підпише зміни до закону.

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