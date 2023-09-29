Фінляндія посилила контроль для недопущення в'їзду автомобілів із реєстрацією в РФ

Видання уточнює, що залишається проблема Норвегії, яка поки що дозволяє в'їзд російських легкових машин через Стурскуг, найпівнічніший європейський пункт пропуску на кордоні з Росією.

Представники як норвезької, так і фінської митниці підтверджують, що на кордон направлено додаткові сили. Їхнє єдине завдання - зупиняти машини з російськими номерними знаками.

Менш ніж за годину їзди від Стурскуга розташований пункт пропуску росіяни Нейден, через який росіяни, що їдуть транзитом через Норвегію, можуть потрапити до Фінляндії. Троє митників, двоє фінів і один норвежець, які чергували на кордоні пізно ввечері під час візиту журналістів, підтвердили, що їхнє головне завдання - російські автомобілі.

Скільки автомобілів не пустила Фінляндія в понеділок

Зазначається, що таких автомобілів небагато, але у Фінляндії ухвалено рішення взагалі їх не впускати, після того, як Європейська комісія 8 вересня внесла зміни до санкційної політики.

"Станом на понеділок, 25 вересня, на кордоні з Норвегією розгорнуто дев'ять зареєстрованих у Росії автомобілів", - розповіла Салонен.

Для порівняння, у перші дні заборони на північному пункті пропуску між Фінляндією і Росією Райя-Йоосеппі/Лотта була розгорнута тільки одна машина. Через інший лапландський пункт пропуску Салла спроб в'їзду на зареєстрованих у Росії машинах не було зовсім.

На кордоні Фінляндії та Норвегії запустили цілодобовий контроль

На кордоні Фінляндії та Норвегії шість автомобільних пунктів пропуску: Нейден (Няятятемьо), Кілпіс'ярві, Карігасніємі, Ківіломполо, Нуоргам і Утсйокі.

У Нейдені співробітники митниці зазвичай присутні в денний час, а ввечері та вночі тільки проводять вибіркові перевірки. Зараз же контроль на кордоні здійснюється цілодобово.

Додатковий контроль також запроваджено і на інших п'яти пунктах пропуску між країнами, але чиновники не побажали розкривати подробиці.

Заборона на в'їзд авто з російськими номерами

13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ, або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Потім стало відомо, що Фінляндія слідом за країнами Балтії має намір заборонити в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією.