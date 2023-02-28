Фінляндія почала будувати паркан на кордоні з Росією

У понеділок, 27 лютого, Фінляндія розпочала будівництво паркану на кордоні з Росією. Нині там проводять земельні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Yle .

Роботи мають бути завершені до кінця червня. У районі Іматру спочатку буде зведено трикілометрову тестову ділянку.

Планується, що поруч із огорожею буде збудовано дорогу для прикордонних патрулів та проведення ремонтних робіт. Висвітлення та динаміки будуть встановлені на деяких ділянках.

Фінляндія хоче у найближчі кілька років звести вздовж східного кордону загалом близько 200 кілометрів загороджень. Мета проекту - утруднити небажане перетин кордону з боку РФ.