UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінляндія почала будувати паркан на кордоні з Росією

Фото: Фінляндія почала будувати паркан на кордоні з Росією (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У понеділок, 27 лютого, Фінляндія розпочала будівництво паркану на кордоні з Росією. Нині там проводять земельні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Yle.

Роботи мають бути завершені до кінця червня. У районі Іматру спочатку буде зведено трикілометрову тестову ділянку.

Планується, що поруч із огорожею буде збудовано дорогу для прикордонних патрулів та проведення ремонтних робіт. Висвітлення та динаміки будуть встановлені на деяких ділянках.

Фінляндія хоче у найближчі кілька років звести вздовж східного кордону загалом близько 200 кілометрів загороджень. Мета проекту - утруднити небажане перетин кордону з боку РФ.

Нагадаємо, переговори Туреччини зі Швецією та Фінляндією щодо заявки НАТО відновляться 9 березня.

Як повідомив глава НАТО Єнс Столтенберг, заявки Фінляндії та Швеції є "головним пріоритетом" Альянсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяФинляндия