Фінляндія планує заборонити імпорт російського зрідженого газу

За словами міністра з питань клімату та навколишнього середовища Фінляндії Кая Мюккянена, мета полягає в тому, щоб заборона могла набути чинності в 2025 році.

"Я не хочу обіцяти якусь конкретну дату, але, сподіваюся, наступного року ми опинимося в такій ситуації, що заборона буде діяти", - зазначив він у розмові з журналістами.

Очікується, що постанова набуде чинності навесні. Після цього фінський уряд може представити свою пропозицію щодо заборони імпорту. Мюккянен в цьому контексті зауважив, що проект має бути ретельно підготовлений.

Згідно з текстом указу, Фінляндія також має проконсультуватися з Єврокомісією та врахувати можливі занепокоєння у сусідніх країнах. Заборона може бути встановлена ​​лише на обмежений час.

Приклад інших країн

Латвія та Литва вже заборонили імпорт російського газу національними рішеннями, але Фінляндія хотіла дочекатися вступу в силу реформи газового ринку. За словами Мюккянена, зміни законодавства ЄС роблять заборону на імпорт простішою та покращують її правову визначеність. Разом з тим він визнає, що домовитися про нові енергетичні санкції складно.

"Було б найпростіше, якби ЄС прийняв спільне рішення з цього приводу, але деякі країни-члени не готові до цього. Це факт, що таке рішення не може бути прийнято в ЄС", - зауважив фінський міністр.

Імпорт зрідженого газу з РФ

Минулого року Росія поставила в Європу майже 16 млн тонн скрапленого природного газу (LNG). Поки трубопровідні поставки газу в ЄЄ різко скоротилися, поставки СПГ - зросли. Найбільшими покупцями російського СПГ були Іспанія, Франція, Бельгія та Нідерланди.

Торік до Фінляндії імпортувалося російського природного газу на кілька мільйонів євро на місяць тобто доволі невеликі обсяги. До того, як у травні 2022 року РФ припинила постачання трубопровідного газу до Фінляндії, вартість імпорту становила понад сто мільйонів євро на місяць.