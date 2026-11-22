За наявною інформацією, фінські органи примусового виконання ще не мали справи з вимогами про стягнення настільки значної суми.

Найбільша з них стосується компанії "Газпром експорт" - від неї вимагають близько 16,4 млрд євро. Ця справа пов'язана з припиненням постачання газу німецькій енергетичній компанії Uniper та іншим європейським споживачам у 2022 році.

Ще майже 10 млрд євро намагаються стягнути безпосередньо з Росії в межах двох окремих справ.

Одна з них пов'язана з нафтовою компанією "ЮКОС". Люксембурзька компанія Yukos Capital вимагає близько 4,3 млрд євро компенсації за незаконне вилучення інвестицій на початку 2000-х років. Вимога ґрунтується на рішенні міжнародного арбітражу, ухваленому у 2021 році.

Інша справа стосується українського "Нафтогазу". Компанія домагається стягнення 4,9 млрд євро відповідно до рішення арбітражу в Гаазі від 2023 року. Тоді арбітри зобов'язали Росію відшкодувати завдані "Нафтогазу" збитки.

Водночас отримати більшу частину заявленої компенсації може бути непросто. У Росії та "Газпрому" недостатньо активів на території Фінляндії, які можна було б арештувати, а згодом продати для погашення боргу. Щоб забезпечити повне виконання рішень, боржникам довелося б переказати до країни значні активи, однак такий сценарій малоймовірний.

Водночас у Фінляндії вже арештували російські активи на десятки мільйонів євро. Серед них переважно нерухомість, акції житлових компаній і кошти. Цих заходів домоглися "Нафтогаз" та його дочірні компанії, які вимагають від Росії багатомільярдної компенсації за збитки, завдані окупацією Криму.