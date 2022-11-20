Фінляндія планує розпочати будівництво паркану на кордоні з РФ з наступного року

На будівництво фінський уряд планує витратити 139 мільйонів євро (143 мільйони доларів).

"За оцінкою прикордонної служби Фінляндії, ситуація, що змінилася в плані безпеки, призвела до необхідності будівництва бар'єрної огорожі вздовж частини східного кордону", - заявили в прикордонній службі.

Також зазначається, що якщо РФ зменшить свій прикордонний контроль, це може викликати додатковий тиск на фінську сторону, щоб контролювати незаконний в'їзд.

"Фінляндія не може покладатися на ефективність російського прикордонного контролю", - наголошується у заяві.

Запланована прикордонна огорожа простягатиметься на відстань від 130 до 260 кілометрів - це лише частина загального кордону завдовжки 1335 кілометрів із Росією. Також передбачається супутнє обладнання для спостереження та дорога для патрулювання.

Фінська прикордонна служба очікує, що такий паркан зможе простояти близько 50 років.

Наступної весни в Іматрі буде збудовано пілотну секцію.

Гельсінкі, що подало заявку на членство в НАТО, все більше обмежує перетин східного кордону, який був одним із небагатьох пунктів в'їзду до Фінляндії для росіян після того, як багато західних країн закрили свій повітряний простір і кордони для російських літаків у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Фінляндія закрила свій кордон із РФ наприкінці вересня, приблизно в той час, коли рух через сухопутний кордон між країнами посилився, оскільки росіяни намагалися втекти від оголошеної керівником Кремля Володимиром Путіним "часткової мобілізації" для участі у війні проти України.

"Уряд вважає, що російська мобілізація і потік туристів, що швидко зростають, прибувають до Фінляндії і слідуючих транзитом через Фінляндію, ставлять під загрозу міжнародне становище Фінляндії та міжнародні відносини", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ країни.

Згідно з листопадовим прес-релізом Прикордонної служби Фінляндії, кількість в'їздів "значно скоротилася" після набрання чинності цих обмежень.