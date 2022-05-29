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Финляндия планирует разместить десятки истребителей F-35 рядом с границей РФ

Новина українською →
Хельсинки, Воскресенье 29 мая 2022 01:56
Финляндия планирует разместить десятки истребителей F-35 рядом с границей РФ фото: Финляндия планирует разместить десятки истребителей F-35 рядом с границей РФ (twitter.com/FeWoessner)
Автор: Артур Родивилов

Минобороны Финляндии намерено разместить на авиабазе в городе Рованиеми 64 американских истребителя F-35. Она находится в 150 километрах от российской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Barents Observer.

В декабре прошлого года финские власти заявили о намерении закупить у США истребители F-35 для замены устаревших F/A-18. Как ожидается, первая партия самолетов будет размещена в Рованиеми в 2026 году.

Ранее стало известно, что два корабля США, немецкий фрегат и несколько французских кораблей прибыли в Хельсинки.

Речь идет об эскадренном миноносце USS Gravely класса Arleigh Burke, десантном корабле USS Gunston Hall класса Whidbey Island, и подводной лодке F70 Latouche-Treville ВМС Франции.

Напомним, Россия запланировала развернуть дополнительные силы из-за желания Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

Кроме того, руководитель Кремля Владимир Путин назвал ошибкой вступление Финляндии в НАТО.

Президент США Джо Байден пообещал поддержать Финляндию и Швецию до вступления в альянс.

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