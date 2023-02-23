Фінляндія передасть Україні три танки Leopard 2 для розмінування територій

Фінляндія вирішила передати Україні три танки Leopard 2 для розмінування територій у рамках нового пакету допомоги. Натомість країна придбає нові танки у Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Фінляндії.
Відповідне рішення сьогодні ухвалив президент Фінляндії на основі пропозиції уряду.
У рамках міжнародної коаліції Фінляндія передасть Україні три протимінні машини Leopard 2 та проведе навчання з використання та обслуговування бронетехніки
Уряд додає, що загальна вартість військової допомоги Україні від Фінляндії досягне 750 млн євро.
Нагадаємо, раніше місцеві ЗМІ Фінляндії повідомляли, що сьогодні уряд вирішить, чи приєднається країна до танкової коаліції України.
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