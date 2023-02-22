Фінляндія завтра вирішить, чи передаватиме Україні танки Leopard, - Yle

Завтра Фінляндія має вирішити, чи братиме вона участь у поставках бойових танків Leopard до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Це питання вирішуватиметься в урядовій раді, а розглядатиметься як пропозиція Міноборони Фінляндії.

Передбачалося, що Фінляндія братиме участь у допомозі України з постачанням танків Leopard або ремонтуватиме інші бойові машини. Міністр оборони Мікко Савола заявив наприкінці січня, що Фінляндія візьме участь у поставках танків.

Проте розраховувати на велику кількість бойових машин не варто, тому що Фінляндія має протяжний сухопутний кордон із Росією, а Leopard також важливі для оборони країни.