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Фінляндія передасть Україні новий пакет військової допомоги на 190 млн євро

Фото: президент Фінляндії Саулі Ніїністе (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Фінляндія передасть Україні новий пакет військової допомоги. Вартість обладнання, включеного в цю партію, становить приблизно 190 млн євро.

Рішення про новий пакет військової допомоги Україні президент республіки ухвалив у п'ятницю, 9 лютого, за пропозицією уряду. Це вже 22-ге постачання оборонного обладнання з Фінляндії в Україну.

Загальна вартість фінського оборонного обладнання, поставленого в Україну, становить 1,8 млрд євро.

Цього разу до пакета допомоги також включено продукцію, закуплену у вітчизняної промисловості в рамках окремого пакета фінансування в розмірі 30 млн євро, спрямованого на підтримку України.

З оперативних міркувань і для забезпечення безпечного доставлення допомоги точного змісту, способу доставлення та термінів надання допомоги не розголошують.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну та гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.

Раніше уряд Фінляндії вніс до парламенту свою пропозицію щодо доповнення проекту бюджету на 2024 рік. Вона включає збільшення допомоги для України .

Нещодавно міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо заявив, що Гельсінкі нададуть 3 млн євро допомоги для покращення продовольчої безпеки в Україні.

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