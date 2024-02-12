Переможець на виборах у Фінляндії відповів, чи зустрінеться з Путіним

Переможець на виборах у Фінляндії Александр Стубб "не бачить" можливості для зустрічі з головою Кремля Володимиром Путіним, "пока Росія веде агресивну війну проти України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

За його словами, "досить очевидно, що важко вести будь-який політичний діалог з Путіним, поки Росія веде агресивну війну проти України".

"Тому я не бачу будь-якого спілкування з Путіним або з російським політичним керівництвом у найближчому майбутньому. Ми всі хочемо знайти шлях до миру, але мені здається, що цей шлях на даний момент можливий лише через поле бою", - констатував він.

Вибори у Фінляндії

Колишній прем'єр-міністр Фінляндії, консерватор Александр Стубб, переміг на недільних президентських виборах. За результатом підрахунку 99,8% голосів Стубб одержав підтримку 51,6% виборців, тоді як його опонента підтримали 48,4%. Це перші вибори з того часу, як Фінляндія приєдналася до військового альянсу НАТО. Стубб офіційно вступить на посаду 1 березня, замінивши Саулі Нііністе.

Зазначимо, глава фінської держави несе пряму відповідальність за зовнішню політику та безпекову політику країни, будучи Головнокомандувачем збройних сил.

Щодо питання України, Стубб заявляв, що не згоден з тим, що Україна має віддати хоча б частину своєї землі для миру з Росією. Також майбутній президент Фінляндії підтримує вступ України до ЄС та обіцяв активно сприяти цьому процесу.