Финляндия взяла на себя годовое председательство в ОБСЕ

Финляндия взяла на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в среду, 1 января. Страна сосредоточится на соблюдении принципов ОБСЕ и поддержке Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

"Сегодня мы стоим перед беспрецедентной необходимостью защищать этот коллективно согласованный порядок безопасности. Поскольку Хельсинкский Заключительный акт отмечает свою 50-ю годовщину, Финляндия будет последовательно подчеркивать принципы, изложенные в этом основополагающем документе ОБСЕ", - заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Она является новой действующей председателем ОБСЕ.

По ее словам, во времена, когда Россия бросает вызов основам общей безопасности все должны встать на их защиту и быть непоколебимыми.

В обращении указано, что Финляндия считает приоритетными пути усиления устойчивости государств-участников ОБСЕ. Также Финляндия будет ставить Украину в центр работы организации. Поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается центральным направлением деятельности ОБСЕ.

"Фонд имеет целью улучшить направление и использование добровольных взносов на работу, соответствующую принципам ОБСЕ, а также способствовать взаимодействию между донорами и бенефициарами. Фонд также будет способствовать укреплению гражданского общества", - отметила Валтонен.

Заседание Совета министров ОБСЕ

Ранее мы писали о том, что с 4 по 5 декабря на Мальте проходило 31-е ежегодное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. На нем присутствовал и глава МИД России Сергей Лавров. Это была его первая поездка в страну ЕС после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.