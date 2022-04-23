Фінляндія обмежує імпорт електроенергії з Росії
Імпорт електроенергії з Росії до Фінляндії буде обмежено, заявив оператор ліній електропередач Fingrid.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Пропускна здатність буде скорочена з нинішніх 1300 до 900 мегават у найближчу неділю, 24 квітня.
Оператор обґрунтовує своє рішення ризиками для електроенергетичної системи в мінливій геополітичній ситуації.
Крім того, надходження електрики з Росії буде повністю призупинено, коли проходитиме тестування атомного реактора Олкілуото-3.
Експорт електроенергії з Фінляндії до Росії залишиться на колишньому рівні.
Нагадаємо, Європейський Союз має намір запровадити нові обмеження проти Росії наступного тижня. Новими цілями Брюсселя стануть російські нафта та банки.
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