Финляндия может объявить о вступлении в НАТО уже завтра, - СМИ

В четверг, 12 мая, президент Финляндии Саули Ниинисте может объявить о вступлении его страны в Североатлантический альянс. В то же время о своей позиции относительно вступления Финляндии в НАТО сообщит премьер страны Санна Марин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
В воскресенье должно состояться заседание министерского комитета по внешней политике и политике безопасности при президенте и правительстве, на котором будет принято решение по заявке на членство в НАТО и вынесен вопрос на рассмотрение парламента.
Пока неизвестно, состоится ли пресс-конференция президента и правительства, но воскресенье в любом случае станет самым важным днем в процессе принятия Финляндией решения о военном союзе.
Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция могут подать заявки в НАТО во второй половине мая.
Отметим, в апреле правительства Финляндии и Швеции заявили о намерении подать заявки на вступление в НАТО. В ответ на эти планы Россия пригрозила Хельсинки и Стокгольму ядерным оружием.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.