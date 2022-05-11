Финляндия может объявить о вступлении в НАТО уже завтра, - СМИ

В четверг, 12 мая, президент Финляндии Саули Ниинисте может объявить о вступлении его страны в Североатлантический альянс. В то же время о своей позиции относительно вступления Финляндии в НАТО сообщит премьер страны Санна Марин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.