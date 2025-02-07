Фінляндія обмежить операції з нерухомістю для росіян через загрозу нацбезпеці

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен, що законопроєкт було внесено для того, щоб знизити всі можливі ризики безпеки для фінів.

Як сказано на сайті, заборона на придбання нерухомості скоротить кількість заяв на отримання дозволів від громадян країни, на яку поширюється заборона, що надасть владі більше ресурсів для опрацювання дозволів і ретельнішого розслідування випадків.

Водночас пропоноване положення не застосовуватиметься до осіб, які мають посвідку на постійне проживання у Фінляндії та ідентичний дозвіл на проживання в ЄС, виданий фінською державою. У цьому випадку до особи застосовуватиметься чинний закон про дозволи. Це означає, що людина зможе придбати нерухомість у Фінляндії лише в тому разі, якщо Міноборони країни видасть дозвіл на придбання об'єкта.

Крім того, влада фінської держави прагне знизити ризик обходу закону при угодах з нерухомістю за допомогою підставних осіб. В

Так, у законопроєкті пропонується зниження вимог, за яких Міноборони отримує право провести перевірку в разі виникнення підозр у використанні підставного агента.

Обмін інформацією між органами влади також буде ще більше покращено.