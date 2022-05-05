Финляндия направит Украине дополнительную военную помощь

В четверг, 5 мая, президент Финляндии Саули Ниинисте принял решение о предоставлении Украине дополнительного военного оборудования. Решение было принято после предложения финского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Финляндии.

"Для того чтобы обеспечить доставку помощи, содержание, способ доставки и график оказания помощи не будут подробно раскрываться и в этот раз", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что дополнительная помощь Финляндии учитывает как потребности Украины, так и состояние ресурсов Сил обороны.

"Финляндия поддерживает Украину различными способами, в том числе военной техникой. Украина очень нуждается в дальнейшей помощи. Мы увеличим объем военной помощи, которую мы отправляем", - заявила министр обороны Антти Кайкконен.

