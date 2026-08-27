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Фінляндія надасть Україні критично важливі засоби ППО, - Стубб

10:01 27.08.2026 Чт
2 хв
Союзники намагаються забезпечити Україну перехоплювачами балістики
aimg Юлія Капітонова
Фото: Александр Стубб, президент Фінляндії (Getty Images)

Фінляндія налаштована суттєво посилити українську протиповітряну оборону, щоб допомогти країні вистояти під час зимових атак Росії.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми - Україна".

На його переконання, ППО України - це ключове питання, на якому повинні зосередитися всі союзники Києва.

Стубб також наголосив, що вже встиг обговорити цю тему з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Ми надамо Україні - я не говоритиму, що саме надамо - певні критично важливі засоби протиповітряної оборони, які ще залишаються у Фінляндії. Ми всі знаємо, що наближається зима. Фіни й українці дещо знають про зиму", - зауважив Стубб.

За його словами, наразі вкрай важливо допомогти Україні захистити енергетичну інфраструктуру, а також забезпечити її генераторами та дизельними двигунами.

Президент Фінляндії додав, що союзники Києва повинні подбати про те, щоб прийдешня зима не стала справжнім ударом для українського народу.

На цьому тлі Стубб нагадав про можливості Росії з виробництва балістичних ракет. Також він запевнив, що пошук перехоплювачів для ЗСУ триває.

"Ми знаємо, що системи Patriot є в різних частинах світу, не лише в Європі, а й на Близькому Сході та у США. І є багато інших напрямків, над якими нам потрібно працювати", - наголосив Стубб.

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Війна Росії проти УкраїниФінляндіяППО