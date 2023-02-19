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Фінляндія може вступити до НАТО без Швеції: у міноборони назвали умову

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Неділя 19 лютого 2023 01:52
Фінляндія може вступити до НАТО без Швеції: у міноборони назвали умову Фото: міністр оборони Фінляндії Мікко Савола (valtioneuvosto.fi)
Автор: Константин Широкун

Фінляндія може приєднатися до НАТО без Швеції, якщо Туреччина заблокує приєднання Стокгольму до Альянсу.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

"Фінляндія воліла б, щоб Гельсінкі та Стокгольм приєдналися до НАТО разом. Але Фінляндія не відмовиться від вступу до альянсу, якщо Туреччина винесе позитивне рішення лише на користь Гельсінкі. Тоді ми приєднаємось окремо", - заявив Савола.

Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО у травні 2022 року. Спочатку проти розширення альянсу виступила Туреччина, яка звинувачувала Гельсінкі та Стокгольм у тому, що вони приховують людей, яких Анкара вважає терористами.

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що вони не змінили свого бажання вступити до НАТО одночасно зі Швецією.

Також раніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що заявку на вступ Фінляндії до НАТО можуть розглянути окремо від Швеції.

При цьому прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наполягає на спільному з Фінляндією вступі до Альянсу.

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