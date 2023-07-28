ua en ru
Пт, 28 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фінляндія із серпня припинить обслуговувати росіян у генконсульстві в Санкт-Петербурзі

Новость на русском →
Санкт-Петербург, П'ятниця 28 липня 2023 17:26
Фінляндія із серпня припинить обслуговувати росіян у генконсульстві в Санкт-Петербурзі Фото: Прапор Фінляндії (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Фінляндія припинить обслуговувати росіян у генконсульстві в Санкт-Петербурзі. Це станеться вже 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Фінляндії.

"6 липня 2023 року Росія оголосила про закриття Генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі з 1 жовтня 2023 року. У зв'язку з цим з 1 вересня 2023 року служба підтримки генконсульства буде закрита", - йдеться у заяві.

Що буде з поданими заявками

Заяви на отримання візи та посвідки на проживання до Фінляндії не будуть прийматися в офісі візового центру VFS (Visa Facilitation Services Global) в Санкт-Петербурзі з 1 серпня 2023 року.

"У зв'язку з нестачею ресурсів заяви на отримання візи та посвідки на проживання до Фінляндії не можуть бути прийняті в посольстві в Москві або в будь-якому офісі VFS у Росії в період із 1 серпня до 31 серпня 2023 року", - пояснили в МЗС.

Заявки, подані до 1 серпня 2023 року, будуть оброблятися у звичайному режимі.

Що цьому передувало

Раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що посол Фінляндії в Росії Антті Хелантеря був викликаний до Міністерства. Йому повідомили, що РФ відкликає свою згоду на діяльність генконсульства країни в Санкт-Петербурзі та висилає дев'ятьох фінських дипломатів.

Потім Фінляндія відкликала згоду на роботу генерального консульства Росії в місті Турку. Це є заходом у відповідь на закриття генконсульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.

Нещодавно Фінляндія вирішила запровадити нові обмеження на в'їзд для громадян Росії, які торкнуться бізнесменів, студентів та власників нерухомості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Санкт-Петербург Финляндия
NEWS
Після звільнення Ткаченка. Кабмін призначив в.о. голови Мінкульту
Після звільнення Ткаченка. Кабмін призначив в.о. голови Мінкульту
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків