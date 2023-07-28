Фінляндія із серпня припинить обслуговувати росіян у генконсульстві в Санкт-Петербурзі
Фінляндія припинить обслуговувати росіян у генконсульстві в Санкт-Петербурзі. Це станеться вже 1 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Фінляндії.
"6 липня 2023 року Росія оголосила про закриття Генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі з 1 жовтня 2023 року. У зв'язку з цим з 1 вересня 2023 року служба підтримки генконсульства буде закрита", - йдеться у заяві.
Що буде з поданими заявками
Заяви на отримання візи та посвідки на проживання до Фінляндії не будуть прийматися в офісі візового центру VFS (Visa Facilitation Services Global) в Санкт-Петербурзі з 1 серпня 2023 року.
"У зв'язку з нестачею ресурсів заяви на отримання візи та посвідки на проживання до Фінляндії не можуть бути прийняті в посольстві в Москві або в будь-якому офісі VFS у Росії в період із 1 серпня до 31 серпня 2023 року", - пояснили в МЗС.
Заявки, подані до 1 серпня 2023 року, будуть оброблятися у звичайному режимі.
Що цьому передувало
Раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що посол Фінляндії в Росії Антті Хелантеря був викликаний до Міністерства. Йому повідомили, що РФ відкликає свою згоду на діяльність генконсульства країни в Санкт-Петербурзі та висилає дев'ятьох фінських дипломатів.
Потім Фінляндія відкликала згоду на роботу генерального консульства Росії в місті Турку. Це є заходом у відповідь на закриття генконсульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.
Нещодавно Фінляндія вирішила запровадити нові обмеження на в'їзд для громадян Росії, які торкнуться бізнесменів, студентів та власників нерухомості.
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