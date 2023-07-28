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Финляндия с августа прекратит обслуживать россиян в генконсульстве в Санкт-Петербурге

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Санкт Петербург, Пятница 28 июля 2023 17:26
Финляндия с августа прекратит обслуживать россиян в генконсульстве в Санкт-Петербурге Фото: Флаг Финляндии (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия прекратит обслуживать россиян в генконсульстве в Санкт-Петербурге. Это произойдет уже 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Финляндии.

"6 июля 2023 года Россия объявила о закрытии Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября 2023 года. В связи с этим с 1 сентября 2023 года служба поддержки генконсульства будет закрыта", - говорится в заявлении.

Что будет с поданными заявками

Заявления на получение визы и вида на жительство в Финляндию не будут приниматься в офисе визового центра VFS (Visa Facilitation Services Global) в Санкт-Петербурге с 1 августа 2023 года.

"В связи с нехваткой ресурсов заявления на получение визы и вида на жительство в Финляндию не могут быть приняты в посольстве в Москве или в любом офисе VFS в России в период с 1 августа по 31 августа 2023 года", - пояснили в МИД.

Заявки, поданные до 1 августа 2023 года, будут обрабатываться в обычном режиме.

Что этому предшествовало

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в Министерство. Ему сообщили, что РФ отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге и высылает девять финских дипломатов.

Затем Финляндия отозвала согласие на работу генерального консульства России в Турке. Это мера в ответ на закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Недавно Финляндия решила ввести новые ограничения на въезд для граждан России, которые затронут бизнесменов, студентов и владельцев недвижимости.

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