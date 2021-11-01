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Финляндия хочет ввести обязательный военный призыв для женщин

Автор: Мария Кучерявец

В Финляндии планируют ввести обязательный призыв в армию для женщин. С соответствующим предложением выступила парламентская комиссия страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Как отмечают местные власти, обязательный призыв не будет означать, что женщины будут служить в армии. По их мнению, такое решение станет шагом на пути уменьшения гендерного неравенства в обществе.

Вместе с тем, как предполагают в парламентской комиссии, неявка на призыв будет наказываться штрафом.

По информации финского Минобороны, такое решение позволит повысить популярность службы в армии среди женского населения.

Известно, что в этом году более 1,6 тысячи женщин в Финляндии добровольно пошли служить в армию.

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ФинляндияПризыв в армию