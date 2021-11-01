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Фінляндія хоче запровадити обов'язковий військовий призов для жінок

Автор: Марія Кучерявець

У Фінляндії планують запровадити обов'язковий призов до армії для жінок. З відповідною пропозицією виступила Парламентська комісія країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Як зазначає місцева влада, обов'язковий призов не означатиме, що жінки служитимуть в армії. На їх думку, таке рішення стане кроком на шляху зменшення гендерної нерівності в суспільстві.

Разом з тим, як припускають у Парламентській комісії, неявка на призов каратиметься штрафом.

За інформацією фінського Міноборони, таке рішення дозволить підвищити популярність служби в армії серед жіночого населення.

Відомо, що в цьому році понад 1,6 тисячі жінок у Фінляндії добровільно пішли служити в армію.

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ФинляндияПризов до армії