Фінляндія хоче запровадити обов'язковий військовий призов для жінок

Як зазначає місцева влада, обов'язковий призов не означатиме, що жінки служитимуть в армії. На їх думку, таке рішення стане кроком на шляху зменшення гендерної нерівності в суспільстві.

Разом з тим, як припускають у Парламентській комісії, неявка на призов каратиметься штрафом.

За інформацією фінського Міноборони, таке рішення дозволить підвищити популярність служби в армії серед жіночого населення.

Відомо, що в цьому році понад 1,6 тисячі жінок у Фінляндії добровільно пішли служити в армію.