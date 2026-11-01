Фінляндія хоче закрити Шенген для спортсменів з РФ через війну в Україні, - голова МЗС

Російських спортсменів можуть позбавити права в'їзду до Фінляндії та всієї Шенгенської зони, якщо Москва не припинить агресію проти України.

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у соцмережі X .

Фінський уряд готує конкретні юридичні кроки, щоб заблокувати росіянам в'їзд до країни.

"Якщо Росія продовжуватиме свою агресивну війну, російських спортсменів не вітатимуть у Фінляндії наступного року. Я сприятиму необхідним діям найближчими днями", - наголосила Валтонен.

Окрім цього, Фінляндія прагне поширити відповідне обмеження на всі держави Шенгену.

"На засіданні Ради з питань закордонних справ я повідомлю своїх колег з ЄС, що ми обмежимо доступ російських спортсменів до всієї Шенгенської зони. Комісія займається цією справою", - зазначила очільниця МЗС Фінляндії.