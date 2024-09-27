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Фінляндія хоче розмістити штаб сухопутних військ НАТО за 100 км від кордону з Росією

Фото: Антті Хяккянен, міністр оборони Фінляндії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Північній Європі з'явиться штаб сухопутних військ НАТО. Його планують розмістити у Фінляндії біля кордону з Росією.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Рішення про створення нового штабу сухопутних військ НАТО мають ухвалити міністри оборони країн Альянсу вже наступного року.

За словами голови Міноборони Фінляндії, штаб запропонували розмістити у фінському місті Міккелі, яке знаходиться близько 100 кілометрів від кордону з Росією.

Він зазначив, що командувач сухопутних військ Оборонних сил Фінляндії стане командувачем нового штабу.

Хяккянен вважає, що новий штаб сухопутних військ НАТО необхідно розмістити саме в Міккелі, оскільки там вже знаходиться штаб сухопутних військ Сил оборони Фінляндії. Також це дозволить ефективно планувати операції сухопутних військ у північних регіонах Альянсу.

"Національна оборона Фінляндії та оборона НАТО повинні мати можливість безперешкодно співпрацювати у нормальних та надзвичайних обставинах", - додав він.

Чисельність персоналу штабу сухопутних військ НАТО у мирний час складатиме кілька десятків людей.

"Посил Фінляндії Росії полягає в тому, що ми є повноправним членом НАТО і НАТО відіграє надзвичайно важливу роль в обороні Фінляндії... Якщо буде зроблено спробу якимось чином вторгнутися на нашу територію, у нашому розпорядженні буде вся міць Альянсу", - зазначив міністр.

Що передувало

Нагадаємо, у серпні фінські ЗМІ розповсюджували інформацію, що Фінляндія хоче розмістити на бригаді з Росією бронетанкову бригаду НАТО, до складу якої увійде 4-5 тисяч осіб.

Згідно з чутками, нова бригада вже формується. Планується, що її розмістять у місті Міккелі, розташованому неподалік кордону з Росією.

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