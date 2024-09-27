Финляндия хочет разместить штаб сухопутных войск НАТО в 100 км от границы с Россией

В Северной Европе должен появится штаб сухопутных войск НАТО. Его планируют разместить в Финляндии возле границы с Россией.
Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Решение о создании нового штаба сухопутных войск НАТО должны принять министры обороны стран Альянса уже в следующем году.
По словам главы Минобороны Финляндии, штаб предложили разместить в финском городе Миккели, который находится в около 100 километрах от границы с Россией.
Он отметил, что командующий сухопутными войсками Оборонительных сил Финляндии станет командующим нового штаба.
Хяккянен считает, что новый штаб сухопутных войск НАТО необходимо разместить именно в Миккели, поскольку там уже находится штаб сухопутных войск Сил обороны Финляндии. Также это позволит эффективно планировать операции сухопутных войск в северных регионах Альянса.
"Национальная оборона Финляндии и оборона НАТО должны иметь возможность беспрепятственно сотрудничать в нормальных и чрезвычайных обстоятельствах", - добавил он.
Численность персонала штаба сухопутных войск НАТО в мирное время будет составлять несколько десятков человек.
"Посыл Финляндии России заключается в том, что мы являемся полноправным членом НАТО и НАТО играет чрезвычайно важную роль в обороне Финляндии... Если будет предпринята попытка каким-либо образом вторгнуться на нашу территорию, в нашем распоряжении будет вся мощь Альянса", - отметил министр.
Напомним, в августе финские СМИ распространяли информацию, что Финляндия хочет разместить на бригаде с Россией бронетанковую бригаду НАТО, в состав которой войдет 4-5 тысяч человек.
Согласно слухам, новая бригада уже формируется. Планируется, что ее разместят в городе Миккели, расположенном неподалеку от границы с Россией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.