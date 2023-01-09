Фінляндія готується підписати з США оборонну угоду

За словами міністра закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, поки що угода знаходиться на початковій стадії, тому документ навряд чи ухвалять навесні.

Що відомо про цю угоду

Наприкінці вересня минулого року Міністерство закордонних справ Фінляндії оголосило, що починає переговори з США для оборонного співробітництва (DCA). За даними міністерства, документ створить умови для тіснішої співпраці, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація. Планується, що переговори триватимуть до двох років.

Варто зазначити, що США підписало DCA та схожі за статусом угоди з 7 членами ЄС і НАТО, а також ще з 6 країнами альянсу, які не є членами ЄС, зокрема з Норвегією.

У червні та ж Норвегія завершила роботу над додатковою угодою, яка дозволяє застосовувати більше американської сили на її території.

Ймовірно, угода Фінляндії та США буде стосуватися статусу американських військ, які діятимуть на фінській території, а також оподаткування, митних зборів та визнання кваліфікацій.