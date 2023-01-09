UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінляндія готується підписати з США оборонну угоду

Фото: Фінляндія та США готують оборонну угоду (pixabay com)
Автор: Наталія Юрченко

Фінляндія готується укласти безпекову угоду з США. Документ дозволить розширити співпрацю країн у сфері оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

За словами міністра закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, поки що угода знаходиться на початковій стадії, тому документ навряд чи ухвалять навесні.

Що відомо про цю угоду

Наприкінці вересня минулого року Міністерство закордонних справ Фінляндії оголосило, що починає переговори з США для оборонного співробітництва (DCA). За даними міністерства, документ створить умови для тіснішої співпраці, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація. Планується, що переговори триватимуть до двох років.

Варто зазначити, що США підписало DCA та схожі за статусом угоди з 7 членами ЄС і НАТО, а також ще з 6 країнами альянсу, які не є членами ЄС, зокрема з Норвегією.

У червні та ж Норвегія завершила роботу над додатковою угодою, яка дозволяє застосовувати більше американської сили на її території.

Ймовірно, угода Фінляндії та США буде стосуватися статусу американських військ, які діятимуть на фінській території, а також оподаткування, митних зборів та визнання кваліфікацій.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Фінляндія та Швеція вже готові до вступу до НАТО.

Після цього генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що він "цілком впевнений", що ратифікацію заявок Швеції та Фінляндії на вступ до Альянсу буде завершено у 2023 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФинляндияСполучені Штати АмерикиНАТО