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Фінляндія екстрено відправить в Україну першу партію енергетичного обладнання

Фото: Фінляндія відправить до України першу партію енергетичного обладнання (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Фінляндія готується надіслати в Україну першу партію енергетичного обладнання вже наступного тижня.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle, про це заявила міністр економічного розвитку Фінляндії Міка Лінтіля.

Україна звернулася до Фінляндії з проханням про екстрену допомогу після того, як Росія в середу завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України.

"Я вчора звернувся до компаній з проханням про пожертву обладнання, і сьогодні багато компаній позитивно відповіли на запит", - повідомив Лінтіля.

Виконавчий директор Асоціації енергетичної промисловості Юкка Лескеля наголошує, що в Україну вже раніше було направлено енергетичне обладнання.

У п'ятницю фахівець МВС Пекка Тіайнен в інтерв'ю Yle розповів, що Україні потрібне все, що пов'язане з енергетичним сектором, виробленням електроенергії, передачею електрики та паливом.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала 80 генераторів від USAID.

Німеччина доставить в Україну 100 електрогенераторів протягом двох тижнів. 135 таких пристроїв вже було ввезено до країни з початку війни.

Крім того, Норвегія передасть Україні артилерійську установку та зимовий військовий одяг.

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