Финляндия не будет вступать в НАТО без Швеции, - Ниинисте

Финляндия не планирует вступать в НАТО отдельно от Швеции, если проблемы с Турцией замедлят вступление соседней страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK .

"Я заверяю, что дело Швеции - наше. Это означает, что мы идем дальше рука об руку", - заявил финский президент Саули Ниинисте на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

Отметим, Столтенберг сегодня находится с визитом в Хельсинки, чтобы обсудить заявку Финляндии на членство в НАТО.