ru ua
Вс, 12 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Финляндия не будет вступать в НАТО без Швеции, - Ниинисте

Новина українською →
Хельсинки, Воскресенье 12 июня 2022 18:25
Финляндия не будет вступать в НАТО без Швеции, - Ниинисте Фото: президент Финляндии Саули Ниинисте (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Финляндия не планирует вступать в НАТО отдельно от Швеции, если проблемы с Турцией замедлят вступление соседней страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

"Я заверяю, что дело Швеции - наше. Это означает, что мы идем дальше рука об руку", - заявил финский президент Саули Ниинисте на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

Отметим, Столтенберг сегодня находится с визитом в Хельсинки, чтобы обсудить заявку Финляндии на членство в НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия отклонила одно из требований Турции по вступлению в НАТО, отказавшись экстрадировать сторонников "Рабочей партии Курдистана" и учений Фетхуллаха Гюлена.

Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, обвиняя их в поддержке террористической организации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Йенс Столтенберг Швеция Финляндия
NEWS
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз