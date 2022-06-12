Фінляндія не вступатиме до НАТО без Швеції, - Нііністьо
Фінляндія не планує вступати в НАТО окремо від Швеції, якщо проблеми з Туреччиною сповільнять вступ сусідньої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.
"Я запевняю, що справа Швеції - наша. Це означає, що ми йдемо далі рука об руку", - заявив фінський президент Саулі Нііністе на прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом
Зазначимо, Столтенберг сьогодні перебуває з візитом у Гельсінкі, щоб обговорити заявку Фінляндії на членство в НАТО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія відхилила одну з вимог Туреччини щодо вступу до НАТО, відмовившись екстрадувати прихильників "Робітничої партії Курдистану" і навчань Фетхуллаха Ґюлена.
Туреччина блокує вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу, звинувачуючи їх у підтримці терористичної організації.
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