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Финляндия анонсировала жесткие санкции против РФ

Фото: Санна Марин (facebook.com/MarinSanna)
Автор: Антон Федорцив

Премьер-министр Финляндии Санна Марин высказалась за усиление антироссийских санкций и расширение военно-технической помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Глава правительства и Социал-демократической партии выступила на первомайском митинге в Турку. Там она затронула тему агрессивной войны РФ против Украины.

"Финляндия готова ввести еще более жесткие санкции против России, чтобы положить конец войне в Украине. Также Украине будет предоставлена ​​поддержка в войне и помощь в ее восстановлении", – заявила Марин.

Кроме того, премьер ратует за уменьшение зависимости от энергоносителей из РФ. Относительно вступления Финляндии в НАТО Марин рассказала о рассмотрении парламентом дополнения к отчету о политике безопасности. До 12 мая страна определится по вступлению в альянс.

К слову, канцлер Шольц нашел оправдание пассивности Германии в поставках вооружений Украине.

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