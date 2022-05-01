Фінляндія анонсувала жорсткі санкції проти РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat .

Очільниця уряду та Соціал-демократичної партії виступила на першотравневому мітингу в Турку. Там вона зачепила тему агресивної війни РФ проти України.

"Фінляндія готова запровадити ще жорсткіші санкції проти Росії, щоб покласти край війни в Україні. Також Україні буде надана підтримка у війні та допомога в її відновленні", – заявила Марін.

Окрім того, прем'єр ратує за зменшення залежності від енергоносіїв із РФ. Щодо вступу Фінляндії в НАТО, то Марін розповіла про розгляд парламентом доповнення до звіту про політику безпеки. До 12 травня країна визначиться щодо вступу до альянсу.