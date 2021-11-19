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В Финляндии зафиксировали максимум новых случаев COVID

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Финляндия, Пятница 19 ноября 2021 04:58
В Финляндии зафиксировали максимум новых случаев COVID Фото: В Финляндии зафиксировали рекордный рост заболеваемости COVID (Getty Imagrs)
Автор: Артур Родивилов

В Финляндии сообщили о 1 259 новых инфицированных коронавирусом за последние сутки. Это абсолютный суточный рекорд за весь период пандемии COVID-19 в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Финляндии с начала эпидемии сейчас составляет 173 632.

Власти также сообщили о 10 новых смертельных случаях, связанных с пандемией коронавируса, за последние сутки, в результате чего количество жертв пандемии в Финляндии достигло 1 246.

В мире по состоянию на утро 19 ноября зафиксированы 256 325 799 случая COVID-19, в том числе 5 146 679 летальных, выздоровели 231 532 259 человек.

Напомним, штамм коронавируса "Дельта" стал доминирующим и составляет 99% от всех случаев заболеваемости по всему миру.

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