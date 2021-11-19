У Фінляндії зафіксували максимум нових випадків COVID

У Фінляндії повідомили про 1 259 нових інфікованих коронавірусом за останню добу. Це абсолютний добовий рекорд за весь період пандемії COVID-19 в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Фінляндії з початку епідемії зараз становить 173 632.

Влада також повідомила про 10 нових смертельних випадків, пов'язаних з пандемією коронавірусу, за останню добу, в результаті кількість жертв пандемії у Фінляндії досягла 1 246.

У світі станом на ранок 19 листопада зафіксовано 256 325 799 випадків, у тому числі 5 146 679 летальних, видужали 231 532 259 осіб.