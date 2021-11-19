У Фінляндії зафіксували максимум нових випадків COVID
Фото: у Фінляндії зафіксували рекордне зростання захворюваності
У Фінляндії повідомили про 1 259 нових інфікованих коронавірусом за останню добу. Це абсолютний добовий рекорд за весь період пандемії COVID-19 в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Фінляндії з початку епідемії зараз становить 173 632.
Влада також повідомила про 10 нових смертельних випадків, пов'язаних з пандемією коронавірусу, за останню добу, в результаті кількість жертв пандемії у Фінляндії досягла 1 246.
У світі станом на ранок 19 листопада зафіксовано 256 325 799 випадків, у тому числі 5 146 679 летальних, видужали 231 532 259 осіб.
Нагадаємо, штам коронавірусу "Дельта" став домінантним і становить 99% від усіх випадків захворюваності по всьому світу.