ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Финляндии суд вынес приговор по делу прокремлевских троллей

Новости » Политика    19.10.2018 - 11:18
Фото: заседание суда (yle.fi)
Фото: заседание суда (yle.fi)

Яницкин признан виновным в 16 пунктах

Суд в Хельсинки приговорил к 22 месяцам тюрьмы основателя и главного редактора прокремлевского сайта MV-Lehti Илью Яницкина. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на финскую общественную телерадиокомпанию Yleisradio.

Как отмечается, Яницкин признан виновным по 16 пунктам, среди которых - диффамация, оскорбления в отношении этнической группы, нарушение авторских прав.

Иск подала корреспондентка Yleisradio Джессикка Аро, которая является инициатором кампании по бойкоту организаций, которые размещали свою рекламу на прокремлевском сайте, и стала обьектом онлайн-травли. 

Журналистка обвинила распространителей кремлевской пропаганды в Финляндии в преследовании, диффамации с обстоятельствами, которые отягчают наказание, и подстрекательстве к диффамации.

"Есть много прокремлевских пропагандистов, которые агитируют и призывают финнов идти воевать против украинцев на востоке Украины. Есть также один финн, который руководит агентством фейковых новостей под названием Doni News, которое занимается международным распространением пропаганды из Донецка. Ранее он руководил подобным финским сайтом, который занимался распространением фейковых новостей и теорий заговоров. Он создал не один такой сайт и продолжает этим заниматься от России со многими последователями", - сообщала она.

 

Украина за 4 года около 6 тысяч раз становилась объектом кибератак со стороны РФ, - Климкин
Новости Украины Российская ФедерацияСМИКремльФинляндияСуд Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь