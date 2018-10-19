В Финляндии суд вынес приговор по делу прокремлевских троллей

Фото: заседание суда (yle.fi)

Яницкин признан виновным в 16 пунктах

Суд в Хельсинки приговорил к 22 месяцам тюрьмы основателя и главного редактора прокремлевского сайта MV-Lehti Илью Яницкина. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на финскую общественную телерадиокомпанию Yleisradio.

Как отмечается, Яницкин признан виновным по 16 пунктам, среди которых - диффамация, оскорбления в отношении этнической группы, нарушение авторских прав.

Иск подала корреспондентка Yleisradio Джессикка Аро, которая является инициатором кампании по бойкоту организаций, которые размещали свою рекламу на прокремлевском сайте, и стала обьектом онлайн-травли.

Журналистка обвинила распространителей кремлевской пропаганды в Финляндии в преследовании, диффамации с обстоятельствами, которые отягчают наказание, и подстрекательстве к диффамации.

"Есть много прокремлевских пропагандистов, которые агитируют и призывают финнов идти воевать против украинцев на востоке Украины. Есть также один финн, который руководит агентством фейковых новостей под названием Doni News, которое занимается международным распространением пропаганды из Донецка. Ранее он руководил подобным финским сайтом, который занимался распространением фейковых новостей и теорий заговоров. Он создал не один такой сайт и продолжает этим заниматься от России со многими последователями", - сообщала она.