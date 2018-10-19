У Фінляндії суд виніс вирок у справі прокремлівських тролів

Фото: засідання суду (yle.fi)

Яніцкін визнаний винним у 16 пунктах

Суд в Гельсінкі засудив до 22 місяців в'язниці засновника і головного редактора прокремлівського сайту MV-Lehti Іллю Яніцкіна. Про це передає РБК-Україна з посиланням на фінську громадську телерадіокомпанію Yleisradio.

Як зазначається, Яніцкін визнаний винним у 16 пунктах, серед яких - дифамація, образи щодо етнічної групи, порушення авторських прав.

Позов подала кореспондентка Yleisradio Джессікка Аро, яка є ініціаторкою кампанії з бойкоту організацій, що розміщували свою рекламу на прокремлівському сайті, та стала об'єктом онлайн-цькування.

Журналістка звинуватила поширювачів кремлівської пропаганди в Фінляндії в переслідуванні, дифамації з обставинами, які обтяжують покарання, і підбурюванні до дифамації.

"Є багато прокремлівських пропагандистів, які агітують і закликають фінів йти воювати проти українців на сході України. Є також один фін, який керує агентством фейкових новин під назвою Doni News, яке займається міжнародним поширенням пропаганди з Донецька. Раніше він керував подібним фінським сайтом, який займався розповсюдженням фейкових новин і теорій змов. Він створив не один такий сайт і продовжує цим займатися від Росії з багатьма послідовниками", - повідомляла вона.