У Фінляндії сталася пожежа на АЕС

В результаті пожежі відключилися два реактори

У Фінляндії сьогодні, 19 липня, в результаті пожежі, були відключені обидва реактора атомної електростанції в Олкілуото. Про це повідомляє видання Yle.

Як повідомляється, ніхто від пожежі не постраждав.

Наголошується, що поширенню вогню вдалося запобігти.

Разом з тим, за словами керівника оператора електросистеми Fingrid Рейма Пяйвинена, підключення першого реактора очікується в четвер до 22:00, а другого - протягом п'ятниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті великої пожежі в Національному інституті онкології і радіобіології в Гавані (Куба) евакуювали понад 100 осіб.

Раніше в Мексиці, в результаті вибухів на фабриці феєрверків, загинули щонайменше 19 людей, ще 40 постраждали.